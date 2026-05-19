Durante gli Internazionali di Roma, si è molto discusso dei bambini che accompagnano i tennisti sul campo, un’abitudine consolidata nel mondo del tennis. Tra loro c’era anche una bambina di nome Sofia, che saltellava vicino a un noto atleta. I genitori di Sofia hanno rilasciato dichiarazioni in cui hanno affermato che dietro al suo sorriso si nasconderebbe qualcosa di più grande e difficile da gestire. La presenza dei bambini durante le partite è stata al centro di alcune riflessioni pubbliche e media.

Roma, 19 maggio 2026 – Si è parlato molto durante gli Internazionali di Roma appena conclusi dei piccoli accompagnatori dei campioni, un rito a cui chi segue il tennis è abituato. Il giocatore esce dal tunnel e afferra la manina di un bambino per fare il suo ingresso in campo. Pochi attimi che per un piccolo tifoso diventano un momento di gioia indescrivibile. Quest’anno però il rituale ha avuto un significato particolarmente importante perché per accompagnare i tennisti sulla terra rossa del Foro Italico sono stati scelti più di 20 bambine e bambini malati, seguiti dall’Ospedale Bambin Gesù di Roma, che hanno vissuto qualche ora di gioia e spensieratezza fuori dall’ospedale, così come hanno potuto farlo le loro famiglie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sofia, la bimba che saltellava vicino a Sinner. Mamma e papà: “Dietro al suo sorriso un mostro più grande di lei”

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