Famiglia nel bosco bimba ricoverata in ospedale | La mamma non è con lei

Una famiglia è stata trovata nel bosco e una delle bambine è stata portata in ospedale domenica. La bambina, di nome Bluebell, si trova attualmente sotto cure mediche. La madre della bambina non è presente in ospedale con lei. Le autorità stanno indagando sulla situazione e sui motivi che hanno portato a questa circostanza. La famiglia non ha ancora fornito dettagli ufficiali sulla vicenda.

Il caso della famiglia nel bosco torna a far discutere. Una dei bambini, Bluebell, è ricoverata in ospedale da domenica. A darne notizia è stata la Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, Marina Terragni, con un post su Facebook che riporta le prime informazioni sullo stato di salute della piccola. “Bluebell, una dei bambini ‘del bosco’, è ricoverata in ospedale da domenica per crisi respiratoria. La mamma non è con lei ”, ha scritto la Garante nel primo aggiornamento. Famiglia nel bosco, la bimba ricoverata in ospedale: come sta. Successivamente, Marina Terragni ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni della minore: “In base a quanto dichiarato dall’ospedale la bambina è ricoverata per una ‘patologia ostruttiva’.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, bimba ricoverata in ospedale: "La mamma non è con lei" SCOOP: la bambola TAMARA PRENDE VITA: Tamara ha un CUORE VERO Emily e Kevin sotto shock! Notizie correlate Leggi anche: Famiglia nel bosco, bimba ricoverata in ospedale: "La madre non è con lei Leggi anche: Garante dell'infanzia: "Bimba del bosco ricoverata in ospedale, la mamma non è con lei" Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Famiglia nel bosco, l'audio di uno dei bambini: Mamma, aiuto, ho paura di non tornare a casa; Famiglia del bosco: i bambini restano in casa famiglia; Famiglia nel bosco, la psichiatra nominata dal Tribunale: Incapacità genitoriale; 'Reclamo improcedibile', i bimbi del bosco restano in casa famiglia. Famiglia nel bosco, bimba ricoverata in ospedale: La madre non è con leiA darne notizia è stata la Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, Marina Terragni, su Facebook. La piccola è ricoverata per una patologia ostruttiva. I genitori possono farle visita ... ilgiornale.it Famiglia del bosco, la bimba è ricoverata in ospedale: l’annuncio del Garante InfanziaLa notizia diffusa nelle ultime ore dall'agenzia ANSA getta una luce di preoccupazione su una vicenda che sta catturando l'attenzione dell'opinione pubblica ... thesocialpost.it Suicidio assistito di Wendy Duffy, famiglia denuncia la clinica: "Non ci hanno avvertito" #suicidioassistito x.com La bambina della famiglia nel bosco in ospedale con sindrome stagionale. - facebook.com facebook