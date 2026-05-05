Garante dell' infanzia | Bimba del bosco ricoverata in ospedale la mamma non è con lei

Una bambina, tra i bambini noti come 'del bosco', è stata ricoverata in ospedale domenica. Secondo quanto comunicato dal Garante nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, la madre della bambina non si trova con lei in questo momento. La notizia è stata divulgata attraverso un post sulla pagina Facebook ufficiale dell'ente. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla condizione di salute della bambina o sulle ragioni del ricovero.

Una dei bambini 'del boscò «è ricoverata in ospedale da domenica». «La mamma non è con lei». Lo scrive sulla sua pagina Facebook la Garante nazionale per l'Infanzia e l’Adolescenza, Marina Terragni. Il post, pubblicato poco più di un’ora fa, ha già oltre un migliaio di commenti. A quanto apprende l’ANSA i genitori hanno già potuto visitare la piccola le cui condizioni di salute non sarebbero preoccupanti. Si tratterebbe, infatti, di una sindrome stagionale.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Garante dell'infanzia: "Bimba del bosco ricoverata in ospedale, la mamma non è con lei" Notizie correlate Leggi anche: Bimbi nel bosco, Garante Infanzia Abruzzo: “Videochiamate con la mamma proseguiranno” Leggi anche: Famiglia nel bosco, la lettera della mamma: “I figli urlano la notte e implorano aiuto”. La Garante dell’Infanzia: “Rischio trauma irreversibile” Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Famiglia del bosco: Si rispettino i bambini; Dal bosco a Minetti, quei bimbi indifesi; Quando la violenza resta in casa. I numeri del maltrattamento minorile; Bambini maltrattati, dalla Cattolica l’appello a passare dai dati all’azione. Garante dell'infanzia: Bimba del bosco ricoverata in ospedale, la mamma non è con leiUna dei bambini 'del boscò «è ricoverata in ospedale da domenica». «La mamma non è con lei». Lo scrive sulla sua pagina Facebook la Garante nazionale ... gazzettadelsud.it Garante Infanzia, 'bimba del bosco ricoverata in ospedale'Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it SARAH È LA NOSTRA BIMBA. L' ABBIAMO ADOTTATA E CERCHEREMO DI REGALARLE UN FUTURO A COLORI COME È GIUSTO CHE SIA PER TUTTI I BAMBINI DEL MONDO. QUESTO GRAZIE A VOI CHE DA SEMPRE CI SUPPORTATE CON LE VOST - facebook.com facebook