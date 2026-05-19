Durante gli Internazionali di Roma, si è discusso molto degli accompagnatori dei giocatori, un rituale consueto nel mondo del tennis. Tra i volti noti, una bambina ha attirato l’attenzione per la sua allegria mentre saltellava vicino a un campione. La sua famiglia ha rivelato che dietro il sorriso della bambina si nasconderebbe una realtà difficile, con riferimenti a un problema importante che coinvolge la famiglia. La scena ha suscitato commenti e curiosità tra il pubblico presente.

Roma, 19 maggio 2026 – Si è parlato molto durante gli Internazionali di Roma appena conclusi dei piccoli accompagnatori dei campioni, un rito a cui chi segue il tennis è abituato. Il giocatore esce dal tunnel e afferra la manina di un bambino per fare il suo ingresso in campo. Pochi attimi che per un piccolo tifoso diventano un momento di gioia indescrivibile. Quest’anno però il rituale ha avuto un significato particolarmente importante perché per accompagnare i tennisti sulla terra rossa del Foro Italico sono stati scelti più di 20 bambine e bambini malati, seguiti dall’Ospedale Bambin Gesù di Roma, che hanno vissuto qualche ora di gioia e spensieratezza fuori dall’ospedale, così come hanno potuto farlo le loro famiglie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sofia, la bimba che saltellava di felicità vicino a Sinner. Mamma e papà: “Dietro al suo sorriso un mostro più grande di lei”

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Sophia è papà si divertono al mega parco giochi. Parco Leonardo. 28-02-2026

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