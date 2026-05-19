Sofia la bimba che ha accompagnato Sinner | il sorriso che ha emozionato l’Italia
Durante gli Internazionali di Roma, un’immagine ha catturato l’attenzione di molti: quella di una bambina che accompagnava il tennista nel corso della manifestazione. La sua presenza è stata accompagnata da un sorriso che ha suscitato emozioni tra il pubblico presente e gli spettatori che hanno seguito l’evento in televisione. La bambina si è mostrata accanto al tennista in diverse occasioni, lasciando un ricordo visivo che ha fatto parlare di sé sui media nazionali.
C’è un’immagine che più di tante altre è rimasta negli occhi degli italiani durante gli Internazionali di Roma. Non soltanto il trionfo di Jannik Sinner, non soltanto il boato del Foro Italico o l’attesa lunga cinquant’anni per rivedere un italiano vincere nella capitale. Ma quella mano piccola stretta a quella del campione azzurro, pochi passi prima dell’ingresso in campo. La protagonista si chiama Sofia, arriva da Polistena ed è diventata in poche ore uno dei volti simbolo del torneo. Un sorriso enorme, lo sguardo pieno di felicità e la forza silenziosa di una bambina che sta combattendo una battaglia molto più difficile di qualsiasi partita di tennis. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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Che ne dite di questa piccola bimba, Sofia, che ha accompagnato Sinner in campo? La sua allegria e la sua gioia, pur avendo problemi di salute, sono contagiosi e meravigliosi! Buona giornata bella gente della Valbrembana! facebook
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