Sofia la bimba che ha accompagnato Sinner | il sorriso che ha emozionato l’Italia

Durante gli Internazionali di Roma, un’immagine ha catturato l’attenzione di molti: quella di una bambina che accompagnava il tennista nel corso della manifestazione. La sua presenza è stata accompagnata da un sorriso che ha suscitato emozioni tra il pubblico presente e gli spettatori che hanno seguito l’evento in televisione. La bambina si è mostrata accanto al tennista in diverse occasioni, lasciando un ricordo visivo che ha fatto parlare di sé sui media nazionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui