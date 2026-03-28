Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto | una antica lapide funeraria viene alla luce

Una lapide funeraria antica è stata scoperta sotto il pavimento della cripta della basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto. La scoperta è avvenuta durante lavori di ristrutturazione che hanno portato alla luce anche un nuovo ambiente sotterraneo. La lapide, di epoca imprecisata, presenta iscrizioni che saranno oggetto di analisi da parte degli esperti. La basilica si trova in una zona di interesse storico e archeologico.

Un nuovo ambiente e una lapide funeraria sono state scoperte al di sotto del pavimento della Cripta di S.Maria Maggiore. Per chi come il sottoscritto che è stato per 20 anni di volontario nella Basilica, questa nuova scoperta non costituisce una novità. La Cripta, cosi’ come la vediamo adesso, e come ci è stata trasmessa da alcune stampe del ‘700 dal Desprez, è costitutita da una serie di colonne in marmo Al posto di 4 colonne, durante i lavori di rifacimento della cupola della chiesa superiore chiaramente di epoca barocca, fatti eseguire dal Cardinale Orsini nel 1675 sono stati messi 4 pilastri molto più grandi ,che attraversando il pavimento della chiesa superiore, ne sostengono la cupola sormontata da una lanterna di chiaro stile barocco. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto: una antica lapide funeraria viene alla luce Articoli correlati Le epigrafi nella Basilica di Santa Maria Maggiore di SipontoAlcune di esse sono funerarie, altre invece celebrative , come quella del pilastro interno di destra recante la notizia della riconsacrazione... Caroleo: “L’altare della Basilica di Santa Maria di Siponto”La mensa dell’altare della Basilica di Santa Maria Maggiore è costituita da uno dei reperti storici più interessanti sotto il profilo storico... Tutti gli aggiornamenti su Basilica di Santa Maria Maggiore di... Temi più discussi: Felipe VI di Spagna assume il titolo di protocanonico di Santa Maria Maggiore; Settimana Santa e Pasqua alla Porziuncola; La basilica di Santa Maria Maggiore celebra la Settimana Santa; Alla Basilica di Santa Maria Assunta a Gallarate un itinerario guidato tra i segni della Passione. La basilica di Santa Maria Maggiore celebra la Settimana SantaBergamo. La Settimana Santa, cuore dell’anno liturgico, è sempre stata celebrata solennemente in tutte le chiese bergamasche, ma in modo tutto particolare nella basilica di S. Maria Maggiore, dove la ... bergamonews.it Alla Basilica di Santa Maria Assunta a Gallarate un itinerario guidato tra i segni della PassioneSabato 28 marzo visite guidate alla scoperta dei simboli della Passione di Gesù. In programma anche l’apertura della quadreria della Basilica per un percorso tra arte e spiritualità ... varesenews.it Sant'Antonio di Padova - I frati della Basilica. . Santa Messa in diretta dalla Basilica di sant’Antonio di Padova - facebook.com facebook La basilica di Santa Croce in Gerusalemme ospiterà, lunedì #30marzo, ore 19.30, la veglia di preghiera per la pace presieduta dal cardinale vicario Baldo Reina; durante la liturgia, la testimonianza del cardinale Dominique Joseph Mathieu, arcivescovo di Teh x.com