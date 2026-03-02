Una storia dimenticata portata alla luce da Martin Scorsese | stasera in tv c' è Killers of the Flower Moon un grande film da non perdere

Stasera in televisione viene trasmesso Killers of the Flower Moon, diretto da Martin Scorsese. Il film si basa sul libro di inchiesta di David Grann e affronta una vicenda che coinvolge crimini e storia americana. La pellicola non è solo un film in costume, ma un’opera che approfondisce temi legati alla memoria collettiva degli Stati Uniti.

Non è soltanto un film in costume, né un classico crime d’autore. Killers of the Flower Moon, tratto dal libro-inchiesta di David Grann, è un’opera che scava nella coscienza americana. E ne porta alla luce una ferita rimasta a lungo nascosta: gli omicidi che colpirono la Osage Nation negli anni Venti, quando la scoperta del petrolio trasformò una comunità nativa in una delle più ricche degli Stati Uniti. Attirando attorno a sé un sistema di sfruttamento e violenza. Martin Scorsese ha raccontato di aver sentito fin dall’inizio il peso morale di questa storia: «Non era soltanto un’indagine criminale, ma una tragedia umana». Per questo ha scelto di lavorare a stretto contatto con la Osage Nation, coinvolgendo consulenti culturali e linguistici per restituire autenticità a riti, lingua e ambientazioni. 🔗 Leggi su Amica.it

