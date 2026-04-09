A Reggio Calabria, le autorità hanno sequestrato beni per oltre 6 milioni di euro a un imprenditore indagato per coinvolgimento in corruzione e irregolarità negli appalti nel settore delle pulizie. L’operazione fa parte di un’indagine volta a contrastare pratiche illecite legate alle cosche locali, che avrebbero influenzato l’assegnazione di contratti pubblici. La confisca riguarda beni immobili, conti bancari e altre proprietà riconducibili alla persona coinvolta.

Confisca di società, immobili e disponibilità finanziarie per un valore di oltre 6 milioni di euro a Reggio Calabria. Il provvedimento, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale locale, è stato eseguito nei confronti di un imprenditore ritenuto al centro di un sistema di corruzione seriale e sistematica per l’aggiudicazione di appalti pubblici nel settore delle pulizie e sanificazioni. Le indagini e la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata coordinata dal Comando Provinciale di Reggio Calabria, con il supporto operativo dello S.C.I.C.O. e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Firenze. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Reggio Calabria, appalti truccati e mazzette alle cosche: confiscati beni per 6 milioni a un imprenditore

‘Ndrangheta, corruzione e appalti: a Reggio Calabria confisca di beni da 6,1 milioni a un imprenditoreI finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di prevenzione del Tribunale...

Confiscati beni per 30 milioni ad un imprenditore casertanoCon il provvedimento odierno è stata confermata la confisca, che segue il sequestro eseguito nel 2022, disposta dal Tribunale di Santa Maria Capua...

Temi più discussi: Corruzione e appalti truccati: maxi confisca da 6 milioni a imprenditore reggino; ’Ndrangheta, scacco al cartello criminale delle cosche a Reggio Calabria: maxi confisca da 20 milioni – NOMI · LaC News24; Sciopero dei controllori di volo: disagi anche per Reggio Calabria; Maltempo, frane e smottamenti nel Reggino e nel Cosentino · Video LaC News24.

Reggio Calabria, appalti truccati e mazzette alle cosche: confiscati beni per 6 milioni a un imprenditoreConfiscati beni per oltre 6 milioni di euro a un imprenditore coinvolto in corruzione e appalti truccati nel settore pulizie a Reggio Calabria. virgilio.it

Appalti truccati e legami con la ’ndrangheta, confisca da 6 milioni nel RegginoOperazione della Guardia di finanza con Dda: sequestrate società, immobili e conti a un imprenditore coinvolto nell’inchiesta Inter Nos su corruzione e cartello d’imprese nel settore pulizie ... reggio.gazzettadelsud.it

Reggio Bic, presentate le Finali di Eurocup 2: Reggio Calabria pronta a vivere un evento storico Un’atmosfera carica di orgoglio, emozione e grande senso di responsabilità ha accompagnato la presentazione ufficiale delle Finali di Eurocup 2, che si disputera - facebook.com facebook

Pinakes, tavolette in argilla del V sec. a.C. ideate e prodotte dai ceramisti di Locri per la devozione a Persefone. In ambito cultuale locrese era correlato alla fanciulla che diventa donna. Conservate tra il museo di Locri e Reggio Calabria #Calabria #ancient #a x.com