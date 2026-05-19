Smile Charity Event | alla Manifattura Tabacchi il mercatino di beneficenza con borse accessori e abbigliamento di grandi firme

Da firenzetoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 22 al 24 maggio, presso la Manifattura Tabacchi, si terrà lo Smile Market, un evento di beneficenza dedicato allo shopping solidale. Durante il weekend, lo spazio MOTEL all’interno dell’edificio B3 ospiterà un mercatino con borse, accessori e abbigliamento di marchi selezionati. L’iniziativa mira a raccogliere fondi per sostenere i progetti di smileprojectodv in Eritrea. L’ingresso e la partecipazione sono liberi e aperti a tutti gli interessati a contribuire tramite acquisti di prodotti di grandi firme.

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Dal 22 al 24 maggio in Manifattura Tabacchi arriva Smile Market. Per un weekend, MOTEL (Edificio B3) si trasforma in uno spazio dove lo shopping incontra la solidarietà: brand selezionati e scelti con attenzione per sostenere i progetti smileprojectodv Project in Eritrea.  Un modo diverso di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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