Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Manifattura Tabacchi – progetto di rigenerazione urbana che sta trasformando il volto di Firenze con un quartiere contemporaneo, dinamico e inclusivo dove architettura, innovazione e cultura si incontrano e la quotidianità si arricchisce di molteplici esperienze – presenta Luci d’alta quota. Lettera di un amore di quarant’anni su pellicola, mostra personale dedicata al fotografo Zhang Chaoyin, figura di riferimento della fotografia paesaggistica e documentaria contemporanea in Asia. Inaugurata il 26 marzo 2026, la mostra sarà visitabile fino al 15 maggio 2026 presso l’Edificio B12 di Manifattura Tabacchi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Alla Manifattura Tabacchi la mostra "Luci d'alta quota" di Zhang Chaoyin

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