Lo Smile Market alla Manifattura Tabacchi Affari d’oro con i marchi della moda ma per beneficenza

A Firenze, presso la Manifattura Tabacchi, si è tenuto uno speciale evento benefico organizzato dallo Smile Market. Sono stati esposti e venduti circa 25.000 capi di abbigliamento e accessori di marchi della moda, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di cause sociali. Numerosi volontari hanno partecipato all’evento, che ha attirato un pubblico interessato a sostenere le iniziative di beneficenza attraverso l’acquisto di articoli di marca. La giornata ha visto un grande coinvolgimento e una forte presenza di pubblico.

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Firenze, 18 maggio 2026 – Venticinquemila pezzi tra abbigliamento e accessori, tanti volontari e la prestigiosa location della Manifattura Tabacchi di Firenze per un fine settimana – da venerdì 22 a domenica 24 maggio – perfetto per scoprire uno dei progetti di rigenerazione urbana più interessanti d'Italia e contemporaneamente preparare il guardaroba dell'estate con un occhio a chi ha più bisogno. L’idea di Elsa Micheal. Con il contributo di marchi della moda da Guess a Blumarine, LiuJo, Temperly London, AS98 e tanti altri che hanno messo a disposizione i loro articoli, allo “ Smile Market ” sarà possibile portare a casa ottimi affari mentre si finanziano i progetti in Eritrea di Smile Project odv. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo Smile Market alla Manifattura Tabacchi. Affari d’oro con i marchi della moda ma per beneficenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Creative Mani Factory alla Manifattura Tabacchi Leggi anche: Torna Botanica Urbana alla Manifattura Tabacchi: fine settimana dedicato alla natura in città Lo Smile Market alla Manifattura Tabacchi. Affari d’oro con i marchi della moda ma per beneficenzaLa onlus fondata da Elsa Micheal, dopo il successo della Leopolda, arriva al Motel di Manifattura Tabacchi da venerdì 22 a domenica 24 maggio ... lanazione.it Smile Market arriva a Roma: al Mattatoio un weekend di shopping, facendo una buona azioneA Roma arriva un evento che unisce divertimento e buone azioni. Da giovedì 22 a domenica 26 ottobre il padiglione 9b del Mattatoio ospiterà Smile Market, con tredicimila pezzi in vendita: tutte grandi ... ilmessaggero.it