L’edizione 2026 dell’Arezzo Smart Festival ha reso disponibili sul proprio sito i biglietti per gli eventi estivi. È possibile acquistare sia i singoli biglietti sia un abbonamento che dà accesso a cinque appuntamenti, due dei quali sono prime nazionali. L’evento si svolgerà all’Arena Eden e si avvicina l’inizio della stagione estiva, con il programma già pubblico e pronto per il pubblico.

L’estate è alle porte e gli eventi dell’edizione 2026 dell’Arezzo Smart Festival sono online. Sono già acquistabili non solo i singoli biglietti ma anche l’abbonamento per i 5 eventi, di cui 2 prime nazionali. L’appuntamento sarà ancora una volta all’Arena Eden di via Guadagnoli, il palcoscenico all’aperto di tutti gli eventi. Sta infatti per tornare l’edizione 2026 di Arezzo Smart Festival, la sesta edizione è pronta ad accendere l’estate all’Arena aretina. L’appuntamento sarà dal 7 luglio al 3 agosto prossimi. "Per questa sesta edizione, abbiamo ideato un programma che intreccia Storie, Musiche e Teatro, trasformando l’Arena Eden in un palcoscenico a cielo aperto" spiega Officine della Cultura promotrice della rassegna estiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Smart Festival. Storie e musica all’Arena Eden

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