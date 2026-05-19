Carlos Alcaraz non prenderà parte alla stagione su erba di quest’anno, includendo i tornei di Queen’s e Wimbledon. Dopo aver già escluso Roma e il Roland Garros a causa di un infortunio al polso, il giocatore spagnolo non parteciperà più a nessun evento su questa superficie. La sua assenza si aggiunge a quella delle precedenti competizioni, lasciando incerte le sue possibilità di tornare in campo prima della fine della stagione. La sua condizione fisica sarà monitorata nei prossimi mesi.

Purtroppo Carlos Alcaraz, dopo aver saltato Roma e il Roland Garros per l’infortunio al polso, salterà anche Queen’s e Wimbledon. A comunicarlo è stato lo stesso Carlos su Instagram. Il messaggio di Alcaraz. Si legge su Instagram: “La mia guarigione sta andando bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per competere, motivo per cui devo rinunciare alla stagione sull’erba di Queen’s e a Wimbledon. Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continueremo a lavorare per tornare il prima possibile!” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlos Alcaraz Garfia (@carlitosalcarazz) La sua intervista a Vanity Fair. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alcaraz salterà anche la stagione su erba: niente Queen’s né Wimbledon

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