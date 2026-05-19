Alcaraz salterà anche la stagione su erba | niente Queen’s né Wimbledon

Da ilnapolista.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Alcaraz non prenderà parte alla stagione su erba di quest’anno, includendo i tornei di Queen’s e Wimbledon. Dopo aver già escluso Roma e il Roland Garros a causa di un infortunio al polso, il giocatore spagnolo non parteciperà più a nessun evento su questa superficie. La sua assenza si aggiunge a quella delle precedenti competizioni, lasciando incerte le sue possibilità di tornare in campo prima della fine della stagione. La sua condizione fisica sarà monitorata nei prossimi mesi.

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Purtroppo Carlos Alcaraz, dopo aver saltato Roma e il Roland Garros per l’infortunio al polso, salterà anche Queen’s e Wimbledon. A comunicarlo è stato lo stesso Carlos su Instagram. Il messaggio di Alcaraz. Si legge su Instagram: “La mia guarigione sta andando bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per competere, motivo per cui devo rinunciare alla stagione sull’erba di Queen’s e a Wimbledon. Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continueremo a lavorare per tornare il prima possibile!”   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Carlos Alcaraz Garfia (@carlitosalcarazz) La sua intervista a Vanity Fair. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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