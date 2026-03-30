La gamma a zero emissioni di Škoda si arricchisce con il nuovo Suv wagon elettrico a sette posti, denominato Peaq. Questo modello rappresenta la versione più grande e spaziosa della linea, offrendo capacità di carico e comfort per famiglie numerose. La vettura si inserisce tra le opzioni di segmento, con caratteristiche tecniche e dimensioni adatte a chi cerca un mezzo sostenibile senza rinunciare allo spazio.

Un'ammiraglia a sette posti per completare la gamma elettrica di Škoda: grazie alla Peaq, la casa ceca sarà presente in tutti i segmenti Suv più importanti. L'offerta si apre con la piccola Epiq e prosegue con la media Elroq, per arrivare alla Enyaq ed Enyaq Coupé. Il modello più grande ha forme da crossover, se non quasi da station wagon rialzata, una lunghezza di quasi 4,90 metri e tantissimo spazio interno, una caratteristica fondamentale per identificarla come una vera Škoda. Per ora l'abbiamo guidata soltanto in versione camuffata fuori e dentro, ma questo ci ha consentito di avere un primo assaggio di una vettura che si distingue per versatilità e comfort di viaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Škoda Peaq: come va il Suv wagon elettrico a sette posti

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