Sistem Costruzioni si rafforza incorporato il ramo d’azienda di Costruzioni Generali Due

Sistem Costruzioni ha completato l’incorporazione del ramo d’azienda di Costruzioni Generali Due, con effetto dal 1° giugno 2026. La società con sede a Solignano di Castelvetro ha annunciato ufficialmente questa operazione, che riguarda la fusione di attività legate al settore delle costruzioni. Questa decisione si inserisce in un processo di consolidamento e crescita dell’impresa, senza che siano stati comunicati dettagli aggiuntivi sui motivi o sulle modalità dell’operazione.

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Sistem Costruzioni di Solignano di Castelvetro ha perfezionato l’incorporazione del ramo d’azienda di Costruzioni Generali Due, con efficacia a decorrere dal 1° giugno 2026. L’operazione rappresenta un importante passaggio strategico volto a rafforzare il posizionamento industriale delle società. 🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Il progetto di nuovo codice delle costruzioni”, convegno con AscaniROMA - Mercoledì 18 marzo, a partire dalle ore 10, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno "Il progetto di nuovo codice... Costruzioni, occupazione in forte crescitaNegli ultimi cinque anni le costruzioni hanno trainato l’occupazione in Italia, contribuendo in modo decisivo alla ripresa economica post-pandemica.