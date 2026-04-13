Negli ultimi cinque anni, il settore delle costruzioni ha registrato un aumento significativo dell’occupazione, diventando uno dei principali motori della ripresa economica nel paese dopo la pandemia. Le attività di edilizia hanno coinvolto un numero crescente di lavoratori, sostenendo la domanda di materiali e servizi collegati. Questo sviluppo si è tradotto in una crescita costante delle imprese attive nel settore e di posti di lavoro creati nel comparto.

Negli ultimi cinque anni le costruzioni hanno trainato l’occupazione in Italia, contribuendo in modo decisivo alla ripresa economica post-pandemica. Tra il 2020 e il 2025 il settore ha generato oltre 350mila nuovi posti di lavoro, arrivando a quota 3,3 milioni di addetti complessivi: un dato che equivale a circa un quinto di tutta la nuova occupazione creata nel Paese. Una crescita che conferma il ruolo centrale della filiera edilizia, capace di attivare investimenti, occupazione e indotto lungo tutta la catena produttiva. Nonostante un rallentamento registrato nel 2025 (-1,1%), il comparto ha mostrato una sostanziale tenuta, sostenuto soprattutto dalla spinta delle opere pubbliche legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che hanno compensato il forte calo del residenziale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Costruzioni, occupazione in forte crescita

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Calano le assunzioni programmate nel turismo, costruzioni e servizi alla persona ma i settori sono in crescitaRispetto allo stesso trimestre di un anno fa, i nuovi assunti saranno quasi 2mila in meno.

Human Side of Construction Course - Module 4