Clima | Trieste è nella top 10 italiana secondo la classifica de Il Sole 24 Ore

Trieste si posiziona all’ottavo posto in Italia per il clima, secondo una classifica de Il Sole 24 Ore basata su 107 città. La città è anche quella con il miglior clima della regione Friuli Venezia Giulia. La graduatoria valuta vari aspetti climatici, offrendo un confronto tra diverse località italiane. La posizione di Trieste viene confermata dalla rilevazione condotta dall’edizione economica del quotidiano.

Il documento la piazza all'ottavo posto su 107 città italiane incluse, nonché al primo in Friuli Venezia Giulia, con un punteggio di 715,3. In regione seguono in ordine Gorizia, Udine e Pordenone. Ecco le categorie in cui eccelle A Trieste c'è l'ottavo miglior clima in Italia, nonché il migliore in Friuli Venezia Giulia. Lo rileva Il Sole 24 Ore, nello stilare una classifica basata sull'indice del clima di 107 città italiane. Il capoluogo di regione ottiene 715,3 punti – 45 di distanza dalla prima posizione, Bari –, staccando per più di 100 Gorizia (la numero 45 con 721,7), Udine (numero 59 con 597) e Pordenone (numero 77 con 569,5 punti). 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Articoli correlati

Indice del clima, male Benevento nella classifica del Sole 24 Ore: la situazione degli altri capoluoghi campaniTempo di lettura: < 1 minutoBuon piazzamento di Napoli nella classifica del Sole 24 Ore relativa all’indice del clima.

Indice del clima, male Caserta nella classifica del Sole 24 Ore: in Campania bene NapoliTempo di lettura: < 1 minutoBuon piazzamento di Napoli nella classifica del Sole 24 Ore relativa all’indice del clima.

Tutto quello che riguarda Clima Trieste è nella top 10 italiana...

Temi più discussi: Sole di primavera a inizio settimana, ma tornano vento e pioggia. Le previsioni; Meteo FRIULI VENEZIA GIULIA Video: previsioni aggiornate; Il meteo di oggi, cielo sereno con nebbie sulla bassa pianura; Lube, countdown per Trento. Domenica pomeriggio gara 1 della sfida ai quarti di finale scudetto. I Predators: Adesso tutti uniti.

Trieste nella top ten delle città col miglior clima, Udine molto indietroTrieste raggiunge un punteggio di 715,3, posizionandosi all'ottavo posto. La prima città in Italia è Bari, con 760,2 punti. In Friuli Venezia Giulia seguono Gorizia (45a con 621,7 punti), Udine (59a c ... udinetoday.it

Clima, Cuneo è 38ª nella classifica del Sole 24 Ore. Ed è la migliore del PiemonteIl capoluogo della Granda guida la regione nell’Indice del clima. Più indietro Torino e le altre province, penalizzate da caldo e umidità della pianura ... targatocn.it

Carbonia al posto numero 107 per il clima: è in fondo alla classifica dei capoluoghi italiani - facebook.com facebook

Sono nata a Venezia alle dieci e venti, di un mattino d'inverno, in un giorno di nebbia. È questo clima che riconosco da tutta la vita. Uno stato interiore raccolto e ovattato, colorato di luce in un unico punto giallo. Il colore del mio primo vestitino in lana. Questo s x.com