La scuola universitaria superiore Di Toppo Wassermann nella rete dell' alta formazione italiana
Una scuola universitaria superiore ha annunciato recenti interventi per migliorare la propria offerta formativa. Sono stati realizzati nuovi investimenti infrastrutturali, con particolare attenzione alla digitalizzazione delle aule e all’installazione di un High Performance Computer. Inoltre, sono state messe a disposizione borse di studio per corsi di formazione innovativi e avanzati nel settore dei dati. Queste iniziative puntano a potenziare le attività didattiche e a favorire la partecipazione a programmi specializzati.
Nuove iniziative infrastrutturali a supporto della didattica avanzata, interventi relativi alla digitalizzazione delle aule e dotazione di High Performance Computer, e ancora l’erogazione di borse di studio per la partecipazione a corsi di formazione innovativi e avanzati dedicati al data. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Inaugurazione anno accademico 25/26 Scuola Superiore dellUniversità di Udine
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