Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria in un torneo recente, ma questa volta ha mostrato segni di affaticamento e dolori fisici. La sua prestazione si distingue rispetto alle recenti gare, presentandosi con momenti di debolezza e incertezza, caratteristiche meno frequenti nelle sue vittorie precedenti. La sua condizione fisica e le difficoltà incontrate durante il match sono diventate elementi evidenti, rendendo la sua vittoria ancora più significativa.

Jannik Sinner vince, ancora. Questa volta, però, lo fa ricordandosi di essere umano. Non è la versione dominante, lineare, quasi automatica, vista nelle ultime settimane, è una versione più fragile, più intermittente, ma proprio per questo forse ancora più significativa. Perché nel 6-1 6-7(3) 6-3 con cui supera Tomas Machac e conquista il quarto. quarto di finale a Monte Carlo in cinque partecipazioni, c’è dentro tutto: il controllo, il calo, il dubbio e poi la reazione. C’è, soprattutto, la sua mentalità. Il primo set è quello del tipico copione, quasi una prosecuzione naturale di quanto visto sul cemento prima e nell’esordio qui sulla terra monegasca nel match con Humbert, poi: ritmo alto, pressione costante, Machac subito fuori giri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner, stanchezza e dolori: cos'è successo veramente

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Montecarlo, Sinner si ritira dal torneo di doppio: cos’è successo(Adnkronos) – Jannik Sinner si ritira dal torneo di doppio al Masters 1000 di Montecarlo, oggi mercoledì 8 aprile.

SINNER viene colpito dai CRAMPI

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