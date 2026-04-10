Doriane Pin, campionessa della F1 Academy, ha parlato pubblicamente del rapporto con la scuderia Mercedes e con il pilota Lewis Hamilton. Ha spiegato come il supporto di Hamilton abbia avuto un ruolo importante nel suo percorso nel mondo delle corse. La pilota ha condiviso alcuni aspetti del suo rapporto professionale e personale con i membri del team e con il campione britannico.

La pilota Doriane Pin, recente campionessa della F1 Academy, ha recentemente condiviso dettagli sul legame professionale e personale che la unisce alla Mercedes, rivelando come il supporto di Lewis Hamilton sia stato fondamentale nel consolidare il suo percorso verso i vertici del. La giovane talento di 22 anni, che ha conquistato il titolo nel suo secondo anno di partecipazione alla serie femminile, ha descritto l’influenza del pilota britannico, ora impegnato con la Ferrari, sulla sua crescita agonistica sin dalle prime fasi della sua carriera. Dall’ispirazione infantile al supporto tecnico in Mercedes. Il percorso di Doriane Pin non è iniziato sui circuiti internazionali, ma attraverso lo schermo di casa, osservando le vittorie di Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Doriane Pin: il segreto del successo tra Mercedes e Hamilton

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