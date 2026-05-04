Dopo aver conquistato il suo quarto titolo importante nel 2026 a Madrid, Jannik Sinner si prepara per affrontare il prossimo torneo di Roma. La partecipazione al Masters 1000 sulla terra battuta rappresenta l’ultimo appuntamento di questa serie di competizioni di alto livello. Le quote di scommessa indicano una possibilità di vittoria per il tennista italiano, che ha già dimostrato di essere in forma durante la stagione.

Dopo il trionfo di Madrid, il quarto di un fantastico 2026, qualche giorno di riposo e poi Jannik inizierà la sua cavalcata anche agli Internazionali d'Italia Jannik Sinner non si si ferma più e con la conquista del titolo di Madrid stabilisce un altro prestigioso record: è l'unico, infatti, ad aver vinto cinque tornei Masters 1000 di fila, da Parigi indoor del novembre 2025 fino all'appuntamento spagnolo passando per Indian Wells, Miami e Montecarlo. E adesso, gli Internazionali d'Italia, ultimo bersaglio che gli manca ancora da centrare. E allora scopriamo le quote Sinner vincente Roma Masters 1000, torneo in programma dal 4 al 17 maggio sui campi del Foro Italico.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner da record: può vincere anche a Roma l'ultimo Masters 1000 che gli manca? Ecco le quote

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