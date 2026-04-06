Tadej Pogacar continua la sua corsa verso un obiettivo ambizioso, con la Parigi-Roubaix come principale ostacolo. Dopo aver dominato le tappe precedenti, il ciclista sloveno si prepara ora alla classica francese, considerata tra le più difficili da conquistare. La sua performance finora suggerisce che potrebbe riuscire a ottenere tutte e cinque le vittorie nelle Classiche Monumento nello stesso anno, un risultato raro nella storia del ciclismo.

Non poteva sbagliare e non l’ha fatto, anzi, ha dominato. Prosegue quella che poteva apparire una mission impossible e invece si sta trasformando in realtà per Tadej Pogacar: vincere non solo in carriera, ma addirittura nella stessa annata, tutte e cinque le Classiche Monumento. I primi due scogli sono andati: Milano-Sanremo e, ieri, Giro delle Fiandre. Vista la facilità impressa sui muri in ciottolato fiamminghi, quello della Ronde non era un ostacolo durissimo, almeno sulla carta. Praticamente Pogacar ha messo in scena lo stesso copione visto l’anno prima: ha scremato il gruppo, è rimasto con Mathieu van der Poel, ha staccato l’olandese senza quasi far fatica e si è lanciato in solitaria verso il traguardo di Oudenaarde. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar prosegue nella ‘missione impossibile’: Parigi-Roubaix scoglio principale per vincere le 5 Monumento nello stesso anno

Suggestione o pazza idea? Tadej Pogacar può pensare di vincere tutte le Monumento nello stesso annoQuando si parla di Tadej Pogacar, prima cosa bisogna togliersi il cappello, poi non si può mai dire di no a prescindere.

Tadej Pogacar può vincere le 5 Monumento in un anno? Roubaix il vero ostacolo: chi può impensierirloStoria, epicità, rivalità, record sono sempre state alla base del grande ciclismo, uno degli sport più impregnati di un certo alone di eccezionalità...

Temi più discussi: Pogacar è ancora troppo forte e fa suo il Fiandre per la terza volta; A Oudenaarde va la Ronde di Tadej: Pogacar conserva il trono del Giro delle Fiandre; Pogacar trionfa al Giro della Fiandre, terzo successo nella classica belga; Poga?ar domina il Giro delle Fiandre: un capolavoro che riscrive la storia del ciclismo.

Giro delle Fiandre 2026, Tadej campione fra i campioniIl campione del mondo, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) ha vinto la 110ma edizione del Giro delle Fiandre, disputata lungo i 278 chilometri da Anversa a Oudenaarde. Il fuoriclasse di Komenda ha p ... tpi.it

Pogacar vince il Giro delle Fiandre, Van der Poel ed Evenepoel sul podioROMA (ITALPRESS) – Tadej Pogacar vince anche il Giro delle Fiandre 2026. Lo sloveno della UAE Emirates bissa il successo dello scorso anno e fa ... iltempo.it

Dell’ennesima impresa di Tadej #Pogacar, che si è preso per la terza volta il Giro delle Fiandre, ne abbiamo parlato con un ex ciclista che di Classiche se ne intende, avendo vinto cinque Monumento in carriera, di cui un Fiandre nel ‘96: Michele Bartoli. facebook

Tadej Pogacar (Uae Emirates) ha vinto per distacco l'edizione n.110 del Giro delle Fiandre. Per lo sloveno, reduce dal primo successo nell Milano-Sanremo, è il terzo trionfo nella classicissima belga, il secondo consecutivo. Al termine dei quasi 280 chil x.com