Silver economy | il mercato degli over 65 vale fino a 580 miliardi

Il mercato dedicato alle persone oltre i 65 anni può raggiungere un valore di 580 miliardi di euro. Le imprese locali stanno valutando come indirizzare le proprie offerte per attrarre questa fascia di consumatori, che dispone di un potere di acquisto crescente. Sono in fase di sviluppo nuovi settori economici che si rivolgono specificamente a questa platea di clienti, ampliando le opportunità commerciali. La domanda riguarda anche le strategie più adatte per intercettare i budget di questa fascia di popolazione.

? Punti chiave Come faranno le imprese locali a intercettare i budget degli over 65?. Quali nuovi settori economici cresceranno grazie al potere d'acquisto dei senior?. Perché la trasmissione d'impresa è fondamentale per la produttività nazionale?. Come potrà lo Stato bilanciare incentivi economici e servizi sanitari essenziali?.? In Breve Mercato silver tra 350 e 580 miliardi coinvolge 5,46 milioni di lavoratori.. Settore edilizio cresce per adattamento case e abbattimento barriere architettoniche.. Europa prevede 140 milioni di turisti over 60 entro l'anno 2030.. Imprese cesenate riorientano offerta tra turismo esperienziale e servizi socio-sanitari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Silver Economy: per gli over 65 in Italia - Unomattina 10/02/2026

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