Negli ultimi anni si osserva un aumento della popolazione over 65, che rappresenta una fetta crescente della società. La cosiddetta ‘silver economy’ ha un valore stimato tra i 350 e i 580 miliardi di euro. La riduzione delle nascite, il calo del potere d’acquisto e le incertezze sul mercato del lavoro e sulle pensioni contribuiscono a definire questa fase demografica. A Cesena, il 19 maggio 2026, sono stati evidenziati questi trend e le loro implicazioni socio-economiche.

Cesena, 19 maggio 2026 – Crollo della natalità, potere d’acquisto degli stipendi in caduta libera, incognite sul presente del lavoro e sul futuro delle pensioni. L’Italia non è un Paese per giovani. Ma allo stesso tempo lo è molto di più per i ‘veterani’, donne e uomini che oggi navigano intorno ai 65 anni, che hanno maturato buone pensioni (o comunque ampiamente migliori rispetto a quelle attese dalle nuove generazioni) grazie ai parametri garantiti durante la loro vita lavorativa o che magari al lavoro ci sono ancora, al timone di quelle piccole e medie imprese che rappresentano la principale forza propulsiva del Sistema Italia. https:www.ilrestodelcarlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Gli over 65 sono il nuovo petrolio”: la ‘silver economy’ muove tra i 350 e i 580 miliardi

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Petrolio di nuovo sopra i 100$ - Morning Trading Show

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