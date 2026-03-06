Entro il 2050, la popolazione over 65 aumenterà del 40%, influenzando settori come sanità, finanza, turismo e real estate. La silver economy sta diventando una delle principali forze che stanno modificando il panorama economico globale. Questo cambiamento riguarda molte aziende e istituzioni che si stanno adattando alle nuove esigenze di una popolazione più longeva. La crescita della fascia anziana sta già modificando le dinamiche di mercato.

Entro il 2050 gli over 65 cresceranno del 40%: dalla sanità alla finanza, dal turismo al real estate, la silver economy è già una delle principali forze che stanno ridisegnando la crescita globale. Non è più solo una questione demografica. L’invecchiamento della popolazione mondiale sta diventando uno dei più potenti fattori economici del nostro tempo. Nel 2025, in diverse economie avanzate, il numero degli over 65 ha superato quello dei bambini sotto i cinque anni. È un passaggio silenzioso, ma epocale: segnala che il baricentro dei consumi, del risparmio e degli investimenti si sta spostando verso una fascia di popolazione che fino a pochi anni fa veniva considerata marginale nei modelli di crescita. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Silver economy, il boom della longevità: over 65 in crescita del 40% entro il 2050

