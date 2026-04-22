A un mese dall’incidente che ha coinvolto circa 500 studenti, i genitori dei ragazzi si mostrano preoccupati e chiedono aggiornamenti sulle misure adottate. Al momento, non sono state prese decisioni definitive o comunicati interventi specifici per la sicurezza degli studenti. La scuola resta sotto osservazione e le autorità competenti stanno valutando le prossime azioni da intraprendere. La situazione rimane al centro dell’attenzione locale senza ulteriori sviluppi ufficiali.

A un mese dall’evento che ha esposto a polveri 500 ragazzi e che mina la possibilità di poter riaprire il liceo Golgi c’è stato un primo incontro della massima autorità nel campo della salute pubblica, il sindaco, della Provincia, ente competente per le scuole superiori e dell’Ats per valutare e mettere in campo soluzioni alternative. Fabrizio Protti, presidente dello Sportello amianto e padre di un’allieva del liceo Golgi, è arrabbiatissimo per come si sta gestendo la situazione. "Abbiamo perso un mese – dice –. E se questo liceo non si dovesse riaprire mai più, non solo stiamo facendo perdere lezioni ai nostri figli, ma stiamo comprimendo...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Amianto al liceo Golgi. La rabbia dei genitori: "Nulla si prevede ancora"

Notizie correlate

Amianto al liceo Golgi di Broni, i genitori diffidano il preside: “I controlli passino all’Ats, altrimenti classi vuote”Broni (Pavia), 14 aprile 2026 – Non solo un certificato di restituzione dei luoghi, ma anche un’assunzione di responsabilità del rischio per il...

Amianto al liceo Golgi: 517 famiglie sfidano la scuola e l’ATSA Broni, nel cuore del pavese, la tensione tra le famiglie degli studenti del liceo Golgi e la gestione scolastica è giunta a un punto di rottura...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Amianto, resta chiusa la scuola di Broni: 500 studenti ancora in Dad; Valori dell’amianto sotto la soglia ma il liceo resta chiuso per altri test; Broni, trovate tracce di amianto anche dopo la bonifica commissionata dalla Provincia: il liceo Golgi resta chiuso fino a nuova comunicazione; Amianto nel liceo di Broni, ancora niente ritorno in classe per gli studenti: chieste nuove verifiche.

Amianto al liceo Golgi. La rabbia dei genitori: Nulla si prevede ancoraA un mese dall’esposizione dei 500 studenti alle polveri cancerogene le famiglie chiedono alle istituzioni provvedimenti e lumi sul futuro. ilgiorno.it

Broni, l’amianto al liceo Golgi c’è ma è sotto la soglia di pericolosità. L’Ats rassicura, la scuola rimane però chiusaL’esito delle analisi svolte dai funzionari dell’azienda sanitaria: non ci sono rischi per la salute, ma prima di poter riammettere studenti e professori bisognerà svolgere ulteriori accertamenti ... ilgiorno.it

A Casale Monferrato il 22 aprile un convegno sul mesotelioma, il tumore raro dell’amianto facebook

Edicola Elbana 15 Aprile - Continuità territoriale aerea - Amianto nel deposito dei bus x.com