Amianto al liceo Golgi | 517 famiglie sfidano la scuola e l’ATS

A Broni, nel pavese, le famiglie degli studenti del liceo Golgi hanno presentato una denuncia collettiva contro la scuola e l’Azienda sanitaria territoriale, dopo un incidente avvenuto il 23 marzo scorso. Sono 517 le famiglie coinvolte in questa azione legale, che mette in discussione la presenza di amianto nell’edificio scolastico. La vicenda ha generato un forte malcontento tra i genitori, che chiedono chiarimenti e interventi concreti.

A Broni, nel cuore del pavese, la tensione tra le famiglie degli studenti del liceo Golgi e la gestione scolastica è giunta a un punto di rottura dopo l’incidente avvenuto il 23 marzo scorso. In seguito alla dispersione di polveri d’amianto durante i lavori di ampliamento dell’ascensore, un gruppo di genitori ha inviato una lettera-diffida al preside Roberto Olivieri, pretendendo che sia l’ATS a gestire direttamente il rischio ambientale anziché affidarsi ai controlli della Provincia di Pavia. La questione che scuote l’istituto non riguarda solo la bonifica superficiale dei locali, ma tocca le fondamenta della fiducia nelle istituzioni locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amianto al liceo Golgi: 517 famiglie sfidano la scuola e l’ATS Amianto al liceo Golgi di Broni, i genitori diffidano il preside: “I controlli passino all’Ats, altrimenti classi vuote”Broni (Pavia), 14 aprile 2026 – Non solo un certificato di restituzione dei luoghi, ma anche un’assunzione di responsabilità del rischio per il... Broni, c’è l’amianto nell’ascensore del liceo Golgi: scuola chiusa fino a dopo pasquaBroni (Pavia), 30 marzo 2026 – Chiuso fino a dopo Pasqua il liceo Golgi di Broni dove, durante i lavori per l’ampliamento della cabina... Argomenti più discussi: Liceo Golgi chiuso per amianto: Tracce anche al piano terra e vicino le aule; Un liceo nel Pavese è chiuso da settimane per amianto: cosa rischiano gli studenti; Amianto in un liceo di Broni, l'alunna che ha dato l'allarme: Papà, qui stanno trapanando, chiama qualcuno; Allarme amianto al liceo Golgi di Broni, tracce rinvenute anche vicino alle aule: la denuncia alla Procura della Repubblica. Taranto, morì per malattia da esposizione all'amianto: un milione di euro agli eredi - News x.com Broni, il liceo Golgi chiuso per l'amianto disperso durante un cantiere: arriva il verdetto dopo le analisi. In dad 480 studenti - facebook.com facebook