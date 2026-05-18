Il giudice ha pronunciato l’assoluzione per i due imputati coinvolti nel caso di violenza ai danni di una schermitrice. La sentenza è stata emessa in un’aula di tribunale di Siena, dove si sono svolti gli interrogatori e le udienze. La vittima ha espresso emozioni intense, dichiarando di non voler interrompere la sua battaglia legale. La donna ha anche affermato di non fermarsi e di continuare a chiedere giustizia.

Siena, 18 maggio 2026 – “Assolti perché il fatto non sussiste”, con questa formula il gup Andrea Grandinetti, dopo una breve camera di consiglio, si è pronunciato sulla delicata vicenda dei due giovani schermidori italiani – Emanuele Nardella e Lapo Pucci – che erano accusati del presunto stupro nei confronti di una giovane collega messicana, Frenanda Herrera, all’epoca dei fatti ancora minorenne. Oltre a lottare per le medaglie, voglio lottare anche per la giustizia. Non mi fermerò mai, andrò fino alla fine” La vicenda risale al 2023 . La vicenda, secondo la procura rappresentata dal pm Serena Menicucci che aveva chiesto la condanna a 5 anni e 4 mesi con rito abbreviato il 10 febbraio scorso, sarebbe avvenuta in un albergo durante un raduno internazionale a Chianciano Terme tra il 4 e 5 agosto 2023. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stupro ai danni della schermitrice, assolti i due imputati. Le lacrime di Fernanda Herrera: “Non mi fermo qui”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Omicidio Gargiulo, assolti in via definitiva i due imputati per non aver commesso il fattoAssolti Andrea Andolfi, detto 'o minorenne, e Vincenzo Amodio: erano accusati dell'omicidio di Giovanni Gargiulo, 14enne fratello di un collaboratore...

Incidente mortale a Torre a Mare, il processo e la decisione del giudice: assolti due imputatiSono stati assolti dal Tribunale di Bari un 35enne inglese e un 53enne di Mola di Bari accusati dell'omicidio colposo di Luigi Marcone, uomo...

Stupro ai danni della schermitrice, assolti i due imputati. Le lacrime di Fernanda Herrera: Non mi fermo quiIl fatto non sussiste: così ha stabilito il giudice sulla vicenda dei due atleti italiani accusati della violenza sessuale avvenuta a Chianciano nel 2023. La ragazza: Voglio farmi vedere e dimostra ... lanazione.it

Violenza sulla schermitrice, le parole di Fernanda Herrera dopo l'assoluzione dei due ragazzi accusati di stuproLa scrittrice Giacinta Cavagna di Gualdana racconta nell'intervista al vodcast Il Piacere della Lettura condotto da Giulia Carla ... lanazione.it