Detenzione di armi apologia di fascismo e odio razziale | la Polizia denuncia 13 minorenni nel Senese

La Polizia di Siena ha denunciato 13 minorenni nel territorio senese. Tra le accuse ci sono la detenzione illegale di armi e di materiale pedopornografico. Inoltre, alcuni dei giovani sono stati segnalati per aver promosso idee basate sull'odio razziale e per aver espresso pubblicamente atteggiamenti di apologia di fascismo e nazismo. L'operazione si è sviluppata nell'ambito di controlli mirati alla repressione di comportamenti illeciti tra i minorenni. Nessun dettaglio sulle identità o sulle modalità specifiche delle azioni è stato reso noto.

La Polizia di Siena ha denunciato 13 minorenni per detenzione illegale di armi e di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale e apologia di fascismo e nazismo. La Digos ha eseguito perquisizioni e sequestri durante l'operazione "Format 18". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il fascismo degli antifascisti - Pier Paolo Pasolini

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