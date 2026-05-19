Siena apologia del fascismo e odio razziale | denunciati 13 minori

La Polizia di Siena ha denunciato 13 minorenni residenti nel territorio, accusandoli di diversi reati. Tra gli episodi contestati ci sono la detenzione illegale di armi, la raccolta e la diffusione di materiale pedopornografico, nonché l’incitamento all’odio razziale, etnico e l’apologia di ideologie fasciste e naziste. Le indagini hanno portato al sequestro di alcuni oggetti e contenuti digitali che hanno contribuito a chiarire le responsabilità di ciascun giovane coinvolto.

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La Polizia di Stato di Siena denuncia 13 ragazzi minorenni, tutti residenti nel senese, per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull’odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. Perquisizioni e sequestri eseguiti nell’operazione “Format 18” della Digos. I dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 12 di oggi, martedì 19 maggio, presso la Questura di Siena. Iran, negoziati in corso. Trump: “Sospeso attacco militare”. Teheran: “Asse della resistenza più unito che mai” – la diretta New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Siena, apologia del fascismo e odio razziale: denunciati 13 minori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Siena, odio razziale e apologia fascista e nazista: denunciati 13 minori(Adnkronos) – Detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull’odio razziale,... Apologia del nazismo, pedopornografia e odio razziale: 13 minorenni denunciati a SienaSiena, 19 maggio 2026 – Si va dalla detenzione illegale di armi alla diffusione di materiale pedopornografico, fino alla propaganda di idee fondate... 13 minori denunciati per apologia di #fascismo e #odio razziale dalla Polizia di #Siena. I ragazzi sono accusati inoltre di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Perquisizioni e sequestri della Digos nel Senese. x.com Siena, 13 minorenni denunciati per apologia di fascismo e odio razzialeLa polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio raz ... rainews.it Siena, blitz della Digos: 13 minori denunciati per apologia di fascismo e odio razzialeLa polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull’odio raz ... affaritaliani.it