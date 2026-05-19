la digos denuncia 13 minori del senese per apologia di fascismo e odio razziale

La Polizia di Stato di Siena ha formalizzato denunce nei confronti di 13 minori residenti nella provincia. Le accuse riguardano la detenzione illegale di armi, la presenza e la diffusione di materiale pedopornografico, oltre a reati legati alla propaganda di odio razziale ed etnico. Tra le contestazioni figurano anche fatti relativi all'apologia di ideologie fasciste e naziste. Le indagini, condotte dagli agenti della Digos, hanno portato all'identificazione di questi ragazzi, tutti ancora minorenni.

La Polizia di Stato di Siena denuncia 13 ragazzi minorenni, tutti residenti nella provincia, per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. Perquisizioni e sequestri eseguiti nell’operazione «Format 18» della Digos. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Siena, la Digos denuncia 13 minori per apologia di fascismo e odio razziale

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