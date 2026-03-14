Unimpresa Irpinia Sannio | Rischio deserto economico Giovani in fuga

Unimpresa Irpinia Sannio ha segnalato un rischio di desertificazione economica nelle aree interne dell’Irpinia e del Sannio, dove si osserva un aumento della fuga di giovani e un cambiamento lento ma significativo nel tessuto sociale e produttivo. La situazione desta preoccupazione tra le imprese locali, che evidenziano difficoltà crescenti nel mantenere le attività e attrarre nuove risorse umane.

Le aree interne dell’Irpinia e del Sannio stanno vivendo una trasformazione silenziosa ma profonda che rischia di compromettere il futuro economico e sociale del territorio. Il progressivo spopolamento, la fuga dei giovani verso le grandi città o verso l’estero e la crescente difficoltà delle piccole imprese stanno creando le condizioni per una vera e propria desertificazione economica. È questo l’allarme lanciato da Unimpresa Irpinia Sannio, che invita istituzioni e amministrazioni locali ad affrontare con urgenza una situazione che da anni si aggrava senza interventi strutturali adeguati. Negli ultimi anni numerosi comuni delle aree interne hanno registrato un costante calo della popolazione, accompagnato dalla chiusura di attività commerciali, artigianali e di servizi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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