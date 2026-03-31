Strade provinciali bando da oltre 4,5 milioni per manutenzione e sicurezza

Il Libero consorzio comunale di Agrigento ha pubblicato un nuovo bando di gara per un importo superiore a 4,5 milioni di euro destinato alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali. L’obiettivo è intervenire sulle arterie di competenza per migliorare le condizioni della rete viaria e aumentare la sicurezza del traffico. La gara riguarda lavori di riparazione e messa in sicurezza delle strade provinciali.

Interventi programmati per tre anni su tutta la rete viaria, offerte da presentare entro metà maggio tramite piattaforma digitale Oltre 4 milioni e mezzo di euro per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali. Il Libero consorzio comunale di Agrigento ha pubblicato un nuovo bando di gara che punta a migliorare le condizioni della rete viaria e a garantire maggiore sicurezza lungo le arterie di competenza. L’appalto, basato su un accordo quadro con un unico operatore economico, prevede un importo a base d’asta di 4.576.000 euro più Iva di cui 137.280 euro destinati agli oneri per la sicurezza. Il progetto è stato redatto dallo staff tecnico dell’ente ed è finanziato attraverso fondi statali previsti dal decreto ministeriale del 14 agosto 2025 e dal decreto legge 952025. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Strade provinciali, bando da oltre 4,5 milioni per manutenzione e sicurezza Articoli correlati Strade provinciali, bando da 2,8 milioni per la manutenzione nella zona centro-nordNuovi interventi di manutenzione straordinaria in arrivo sulle strade provinciali della zona centro-nord della provincia. Manutenzione straordinaria delle strade provinciali, bando da 1,9 milioni per la zona centro-nordAccordo quadro annuale finanziato con fondi regionali per la messa in sicurezza della viabilità secondaria. Inside Cape Town’s Deadliest Ghettos: The Specialized Unit Fighting a Gang War Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Manutenzione immobili, pubblicato il bando del Libero consorzio; Lombardia: apre il bando ‘strade verdi’. Nella fascia uno rientra la provincia di Cremona; CIttà metropolitana, quasi 500 mila euro per sagre ed eventi in 2 anni senza bandi: Poca trasparenza; Arredo e manutenzione: la Provincia mette a bando ben 28 rotatorie. Libero consorzio di Agrigento, oltre 4milioni e mezzo per la manutenzione straordinaria delle strade provincialiAmmonta ad oltre 4 milioni e mezzo di euro il bando di gara per per l’accordo quadro con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali. Si tratta di un nuovo, ... grandangoloagrigento.it Libero consorzio di Agrigento, oltre 4milioni e mezzo per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali Offerte entro il 18 maggio... facebook Maltempo, nevica in Appennino: strade provinciali sotto controllo | FOTO x.com