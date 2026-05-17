Parlano padre e figlio che hanno fermato El Koudri a Modena | Ho detto vai lui è andato e gli abbiamo tolto il coltello

Un uomo di 56 anni e suo figlio di 20 anni hanno raccontato come hanno fermato un uomo a Modena, riuscendo a bloccarlo e a sequestrare un coltello. Osama Shalaby ha spiegato che ha indicato all’uomo di andare e che, una volta davanti, lui e suo figlio gli hanno preso l’arma. La vicenda si è svolta nel centro della città e i due testimoni hanno descritto i passaggi dell’intervento, senza fornire altre informazioni sul motivo dell’intervento o sulle conseguenze.

Il racconto di Osama Shalaby, muratore di 56 anni e del figlio 20enne Mohammed tra i primi a dare manforte a Luca Signorelli e disarmare Salim El Koudri il 31enne che ha investito volontariamente i passanti a Modena: "Non abbiamo avuto paura, siamo egiziani". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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