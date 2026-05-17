Sabato a Modena, un uomo ha tentato di fuggire dopo aver investito alcune persone con un’auto, creando scompiglio tra la folla. Tra chi ha fermato il conducente ci sono stranieri residenti in Italia da molti anni, tra cui un muratore che, insieme al figlio, si è lanciato sull’uomo mentre cercava di divincolarsi. Durante l'episodio, il conducente ha tentato di aggredire con un coltello chi interveniva per bloccarlo, mentre altri presenti cercavano di contenere la situazione.

Vive in Italia da trent’anni, fa il muratore e sabato, insieme al figlio, non si è tirato indietro. Mentre Salim El Koudri, braccato da Luca Signorelli, tentava di divincolarsi accoltellando la prima persona intervenuta per provarlo a bloccarlo, Osama Shalaby si è buttato su di lui. Cinquantasei anni, egiziano, non ha avuto alcuna paura: “Siamo egiziani, abbiamo paura solo di Dio”, ha raccontato il giorno dopo il gesto di El Koudri, che nel centro di Modena alla guida della sua Citroen C3 è piombato addosso ai pedoni a tutta velocità ferendo 8 persone, due delle quali ricoverate in condizioni gravissime. Con lui, a immobilizzare il 31enne nato a Seriate e cresciuto a Ravarino, c’era il figlio Mohammad, 20 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Auto sulla folla a Modena, parlano gli stranieri che ha fermato El Koudri: “Nessuna paura, speriamo il gesto serva a qualcosa”

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