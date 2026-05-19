Un giovane di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver truffato un’anziana a Presezzo. L’uomo si era presentato come un carabiniere e aveva sottratto contanti e oggetti in oro dalla casa della vittima. Dopo l’arresto, i militari lo hanno trovato alla stazione di Ponte San Pietro, dove era stato rintracciato. L’indagine ha portato alla luce il furto, che comprendeva soldi e gioielli, commesso con l’inganno.

L’OPERAZIONE. Rintracciato dai carabinieri alla stazione di Ponte San Pietro, aveva rubato contanti e monili in oro. L’episodio risale al 14 maggio, a Presezzo: una donna del 1946 è stata contattata telefonicamente da una persona che, qualificandosi in modo falso come appartenente ai carabinieri, le ha riferito che la targa della sua auto sarebbe stata clonata e utilizzata per una rapina. Con questo pretesto, la vittima è stata indotta a raccogliere denaro e preziosi che aveva in casa in vista di una presunta verifica da parte delle forze dell’ordine. Poco dopo, un uomo - il 22enne poi arrestato - si è presentato a casa della donna, esibendo un falso tesserino con scritto «carabinieri». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Si finge carabiniere e truffa un’anziana a Presezzo: arrestato 22enne

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Finto carabiniere tenta di truffare un'anziana, ma lei recita la parte e lo fa arrestare

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