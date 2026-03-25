Un uomo di 43 anni è stato fermato dalle autorità dopo aver cercato di ingannare un’anziana fingendosi un carabiniere. Secondo quanto ricostruito, l’individuo si presentava come ufficiale delle forze dell’ordine con l’obiettivo di ottenere denaro e gioielli consegnati da alcune vittime, tra cui una persona di età avanzata. L’episodio si è verificato nella provincia di Brescia.

Brescia, 25 marzo 2026 – Si spacciava per carabiniere così da raggirare gli anziani e farsi consegnare denaro e gioielli. Alla fine è stato fermato dagli agenti della polizia di Stato di Brescia, che lo hanno messo in manette: si tratta di un 43enne con numerosi precedenti. L’intervento è scattato dopo diverse segnalazioni giunte in Questura su episodi riconducibili al metodo del “finto carabiniere”. I truffatori chiamavano le vittime da numeri sconosciuti, qualificandosi come appartenenti alle forze dell’ordine o professionisti e raccontando finti incidenti o presunti arresti di familiari per convincere, in particolare persone anziane, a consegnare denaro e gioielli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si finge un carabiniere e cerca di raggirare un’anziana: arrestato 43enne

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