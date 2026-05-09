Un uomo si è presentato a casa di un’anziana a Sorrento fingendosi un carabiniere e, dopo averla convinta di un intervento urgente, le ha portato via preziosi per un valore di circa 200 mila euro. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo, che è stato fermato dalla polizia. L’episodio si è verificato in un quartiere della città, dove l’individuo ha agito con l’inganno.

Tempo di lettura: 2 minuti Fingendosi un carabiniere, aveva indotto un’anziana di Sorrento a consegnargli oggetti preziosi per un valore vicino ai 200.000 euro, oltre a 2.000 euro in contanti. Le indagini hanno permesso di risalire alla presunta identità dell’uomo, un 37enne di Qualiano, che è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di convalida del fermo e contestuale ordinanza cautelare di custodia in carcere, emessa dal gip del tribunale Napoli Nord, su richiesta della competente Procura. Le accuse per l’uomo sono di rapina aggravata, sostituzione di persona e truffa aggravata ai danni di una donna ultraottantenne. Tutto partiva dai fatti verificatisi lo scorso 5 maggio a Sorrento: secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna sarebbe stata contattata telefonicamente da uomini qualificatisi come appartenenti all’Arma.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Si finge carabiniere e porta via preziosi per 200mila euro, arrestato

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Il finto maresciallo dei carabinieri e la truffa da 15mila euro: il raggiro finisce in manette

Notizie correlate

Oggiono, si finge un carabiniere e sottrae 10mila euro a una donna di 88 anni: arrestato 36enneOggiono (Lecco), 17 aprile 2026 – Arresto in flagranza di reato per un truffatore napoletano di 36 anni, ritenuto responsabile di truffa aggravata ai...

Truffatore in manette. Si finge un carabiniere. Arrestato dai poliziottiCon la truffa del ’finto carabiniere’ era riuscito a raggirare un’ottantenne spezzina, facendosi consegnare monili d’oro per un valore di oltre...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Si finge carabiniere, truffa il parroco e si fa consegnare i soldi: arrestato; Si finge carabiniere e truffa un anziano: la Polizia denuncia una 26enne; Si finge un carabiniere e truffa una 55enne rubandole 30 mila euro: beni restituiti alla vittima; Maxi truffa a Vicenza: si finge Carabiniere e sottrae 329 mila euro.

Usa falso numero della caserma e si finge carabiniere: sventata truffa nel CasertanoSul display del telefono compariva il numero della caserma dei carabinieri di Vairano Scalo, nel Casertano. Una chiamata apparentemente affidabile, costruita ... pupia.tv

Si finge carabiniere e porta via preziosi per 200mila euro, arrestatoFingendosi un carabiniere, aveva indotto un'anziana di Sorrento a consegnargli oggetti preziosi per un valore vicino ai 200.000 euro, oltre a 2.000 euro in contanti. (ANSA) ... ansa.it

Si finge carabiniere e truffa un anziano: la Polizia denuncia una 26enne x.com