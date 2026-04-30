Intesta casa alla figlia lei la vende e lo sfratta | padre le fa causa per ingratitudine ma il tribunale gli dà torto

Un uomo ha intentato causa alla figlia dopo che lei ha deciso di vendere e sfrattarlo dalla casa che lui aveva acquistato dieci anni prima. La vicenda si è svolta a Ravenna, dove il padre ha accusato la figlia di ingratitudine, ma il tribunale ha respinto la sua richiesta. La decisione ha concluso una disputa legale tra i due riguardante l’uso e la proprietà dell’immobile.

La decisione del Tribunale civile di Ravenna su una lite tra padre e figlia dopo che quest'ultima aveva deciso di sfrattare il genitore dalla casa che lui aveva comprato dieci anni fa per metterla in vendita.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Papà intesta la casa alla figlia, lei la vende e lo "sfratta": clamoroso, come finisce (in Tribunale) Dona la casa alla figlia, ma lei la vende: il padre chiede la revoca per ingratitudine, il giudice dice noCiò che è dato è ceduto per sempre e non basta l’ingratitudine per revocare il dono. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ravenna, padre intesta la casa in cui vive alla figlia, lei la vende e lo fa sfrattare: la causa per ingratitudine ma il tribunale dà ragione alla donna; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di mercoledì 29 aprile 2026: i numeri vincenti in diretta; Noi tra baracche e teli improvvisati; Immagini che tolgono il fiato: due esemplari di Balaenoptera physalus avvistati poco a nord di Ancona. Papà intesta la casa in cui vive alla figlia, lei la vende e lo sfratta: il genitore fa causa, ma il tribunale dà ragione a leiUn conflitto familiare è terminato nelle aule di giustizia. Il Tribunale di Ravenna si è recentemente pronunciato sul caso di un uomo che, dopo aver intestato l'abitazione ... corriereadriatico.it Ravenna, padre intesta la casa in cui vive alla figlia, lei la vende e lo fa sfrattare: la causa per «ingratitudine» ma il tribunale dà ragione alla donnaI genitori avevano deciso di donare l'immobile alla figlia. L'uomo è rimasto vedovo e lei lo aveva avvisato un anno prima della vendita cercando insieme un altro appartamento da acquistare o affittare ... corrieredibologna.corriere.it Vuoi intestare casa ai tuoi figli ma hai paura di perdere il controllo Molti genitori temono che, una volta donata la casa, i figli possano venderla o gestirla senza il loro consenso. La soluzione L'usufrutto! In questo video ti spieghiamo come funziona: Tu - facebook.com facebook