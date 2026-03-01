Stop al cibo nel cestino nelle scuole della Piana parte la rivoluzione anti-spreco

In alcune scuole della Piana si avvia un progetto chiamato “Food Wise”, cofinanziato dall’Unione Europea, che mira a ridurre lo spreco alimentare. Le scuole primarie di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino partecipano a un percorso strutturato che combina attività di ricerca e sensibilizzazione. L’obiettivo è contrastare gli sprechi di cibo a partire dai banchi di scuola fino alle tavole di casa.

Ridurre lo spreco alimentare partendo dai banchi di scuola e arrivando fino alle tavole di casa. È questa la sfida di "Food Wise", il progetto cofinanziato dall'Unione Europea, che coinvolgerà le scuole primarie di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino con un percorso strutturato che unisce ricerca.