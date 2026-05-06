A Bergamo si indaga sulla morte di Pamela Genini, una giovane vittima di femminicidio. La polizia sta cercando di capire cosa sia successo alla testa di Pamela e chi possa averla profanata. Francesco Dolci è stato iscritto nel registro degli indagati, ma non è ancora chiaro quale sia il suo coinvolgimento. Le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze del decesso e della profanazione.

Bergamo, 6 maggio 2026 - La domanda è brutale quanto macabra ma l a testa di Pamela Genini dove è? E chi e perché ha profanato il corpo di vittima dell’ennesimo femminicidio in Lombardia? Il ruolo di Francesco Dolci nella profanazione. Al momento l'ex fidanzato Francesco Dolci, che non è sicuramente l’assassino, è stato sentito con l'assistenza dell'avvocato perché indagato dalla procura di Bergamo con l'ipotesi di aver avuto un ruolo nella profanazione dell cadavere di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano da un altro uomo il 14 ottobre 2025. Dopo il lungo interrogatorio nella caserma del comando provinciale dei Carabinieri, Dolci è tornato da solo nella sua abitazione dove scatterà una perquisizione domiciliare disposta dal pm Giancarlo Mancusi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pamela Genini, Francesco Dolci indagato: si cerca la testa della giovane ammazzata

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