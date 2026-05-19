Da casa al binario come un abbonamento mensile | stalker arrestato ad Arezzo

Un uomo è stato arrestato ad Arezzo con l’accusa di stalking nei confronti di una giovane donna. La vittima usciva di casa ogni mattina per recarsi a scuola o all’università, e ogni volta l’uomo compariva nello stesso modo, come un treno in ritardo ma con intenti inquietanti. La frequenza degli incontri e il comportamento del sospetto sono stati documentati, portando all’intervento delle forze dell’ordine. La polizia ha eseguito l’arresto dopo un’attenta attività investigativa.

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