Da casa al binario come un abbonamento mensile | stalker arrestato ad Arezzo
Un uomo è stato arrestato ad Arezzo con l’accusa di stalking nei confronti di una giovane donna. La vittima usciva di casa ogni mattina per recarsi a scuola o all’università, e ogni volta l’uomo compariva nello stesso modo, come un treno in ritardo ma con intenti inquietanti. La frequenza degli incontri e il comportamento del sospetto sono stati documentati, portando all’intervento delle forze dell’ordine. La polizia ha eseguito l’arresto dopo un’attenta attività investigativa.
AREZZO – Ogni mattina stesso copione: lei usciva di casa per andare a scuola o all’università, lui compariva puntuale come un regionale in ritardo ma molto più inquietante. Alla fine, dopo mesi di pedinamenti, appostamenti e viaggi non richiesti fino ai binari della stazione, la Polizia di Stato ha arrestato un quarantenne di origine indiana con l’accusa di atti persecutori. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile di Arezzo, la vicenda andava avanti addirittura dal marzo 2025. L’uomo avrebbe trasformato la vita di una ventenne aretina in una specie di thriller quotidiano: appostamenti sotto casa, inseguimenti a distanza ravvicinata, sguardi fissi e presenza costante lungo il tragitto verso la stazione. 🔗 Leggi su Lortica.it
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