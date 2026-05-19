Si accorge di essere pedinato dalla polizia e tenta la fuga | spari in strada agente ferito

A Grazzanise, sono state segnalate scene di forte tensione con colpi d'arma da fuoco rivolti a un ufficiale di polizia. Un uomo, rendendosi conto di essere pedinato, ha cercato di scappare, dando luogo a una sparatoria in strada. Durante l'episodio, un agente è rimasto ferito. La situazione è stata gestita dalle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Non ci sono ancora dettagli sui motivi alla base dell'incidente.

Scene da film ma assolutamente reali ed estremamente pericolose si sono vissute a Grazzanise dove sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco all'indirizzo della polizia.Secondo una primissima ricostruzione, una pattuglia stava seguendo gli spostamenti di un ricercato a bordo di un'auto. Insieme a. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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