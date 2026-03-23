Spari in strada a Moncalieri 40enne ferito a un braccio | l'aggressore in fuga si indaga sul movente

Un uomo di 40 anni è stato ferito da un colpo di pistola al braccio mentre passeggiava insieme al fratello a Moncalieri. Portato in ospedale, non è in gravi condizioni. Indagini in corso per rintracciare la persona che ha aperto il fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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