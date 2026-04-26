Durante la tradizionale cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca, tenutasi in un hotel di Washington, un uomo ha sparato alcuni colpi di pistola a pochi metri dal presidente e dai suoi collaboratori. Un agente è rimasto ferito durante l'incidente. La scena è stata caratterizzata da fuga e panico tra i presenti. L'aggressore è stato successivamente fermato dalle forze dell'ordine.

Washington, hotel Hilton, mentre era in corso la tradizionale cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca un uomo ha esploso alcuni colpi di pistola a pochi metri dal presidente Donald Trump, dal suo vice JD Vance e dal capo dell'Fbi Kash Patel. In una sala posta al piano superiore rispetto a dove si svolgeva la cena, a cui partecipavano 2000 persone, è esploso il panico, con i presenti che hanno cercato di trovare riparo sotto ai tavoli e dietro le colonne. Quando la situazione è tornata sotto controllo e messa in sicurezza Trump è intervenuto definendo l'attentatore "una persona malata". Poi ha riferito che era pesantemente armato ma è stato fermato dai servizi segreti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spari alla cena dei corrispondenti con Trump, ferito un agente. I colpi, la fuga e il panico in sala. Fermato l'assalitore

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