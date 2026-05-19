Shoah vuol dire "tempesta devastante" per indicare lo sterminio del popolo ebraico durante il secondo conflitto mondiale. In occasione della Giornata della Memoria, noi delle terze medie del Raffaello Sanzio di Porto Potenza abbiamo incontrato Luca Manzi, presidente dell’Anpi locale, e alcuni volontari dell’associazione, insieme con lo storico Daniele Susini, studioso del periodo nazifascista e delle atrocità dell’Olocausto. L’incontro è stato un momento di grande valore umano e di condivisione. In particolare, abbiamo trovato molto toccante l’intervento di Roberto Marconi, che ci ha narrato la vicenda della famiglia Behar. La sua ricerca si concentra sulla sventurata storia di questa famiglia costretta alla fuga da Trieste per le leggi razziali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Shoah, la storia della famiglia Behar: "Una lezione da non dimenticare"

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