Lo Stabilicum e la lezione della storia | perché la stabilità politica è una priorità nazionale

Lo Stabilicum è un progetto che mira a garantire stabilità politica e rafforzare il sistema democratico. Quando si discute di legge elettorale, si affrontano temi legati alle percentuali, alle soglie e alle formule di riparto. La questione centrale riguarda come mantenere un equilibrio tra rappresentanza e governabilità, senza entrare in tecnicismi eccessivi. La stabilità politica resta una priorità per il Paese.

Quando si parla di legge elettorale, il dibattito rischia spesso di scivolare su un terreno tecnico, fatto di percentuali, soglie e formule di riparto. In realtà, la questione è molto più profonda: riguarda la capacità dello Stato di durare nel tempo, di decidere, di essere credibile. In una parola, riguarda la stabilità. Il cosiddetto Stabilicum nasce da questa esigenza: garantire governabilità senza comprimere la rappresentanza. Supera i collegi uninominali del Rosatellum e introduce un proporzionale corretto da un premio di governabilità che scatta solo oltre una soglia significativa di consenso. Non un artificio per alterare il voto, ma un meccanismo per evitare che il Parlamento si trasformi in un mosaico ingestibile di micro-forze incapaci di esprimere una direzione politica chiara. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

