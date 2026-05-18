Una cantante ha ottenuto un risultato positivo in una vertenza fiscale in Spagna, con una sentenza che le impone di restituire più di 60 milioni di euro. La decisione arriva dopo un lungo procedimento legale iniziato a seguito di accuse relative a presunte irregolarità fiscali. La cantante ha dichiarato di aver trascorso anni di difficoltà a causa delle accuse pubbliche e delle campagne mediatiche. La vicenda riguarda la questione delle tasse e dei pagamenti effettuati nel periodo delle presunte irregolarità.

La cantante colombiana Shakira ha vinto il ricorso contro il Fisco spagnolo, che dovrà restituirle più di 60 milioni di euro. È stato stabilito che l’artista non era considerabile come residente fiscale in Spagna nel 2011 e, quindi, le sanzioni le sono state imposte in modo improprio. La popstar ha esultato “dopo 8 anni di accuse pubbliche brutali, campagne orchestrate per distruggere la mia reputazione e intere notti insonni”. Il ricorso vinto da Shakira contro il Fisco spagnolo Il procedimento penale contro Shakira Il commento di Shakira sulla vittoria del ricorso Il ricorso vinto da Shakira contro il Fisco spagnolo Shakira, come riportato da El Pais, ha vinto il ricorso contro il Fisco spagnolo per le sanzioni a lei imposte, che l’avevano costretta a pagare quasi 55 milioni di euro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Shakira vince il ricorso contro il Fisco spagnolo, dovrà restituirle oltre 60 milioni di euro: "Notti insonni"

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Shakira canta con i figli.

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