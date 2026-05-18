Shakira vince contro il fisco spagnolo le ridanno anche 60 milioni | perché il giudice le ha dato ragione

Dopo quasi otto anni di contenzioso, un tribunale spagnolo ha deciso a favore di una cantante nel caso riguardante la dichiarazione dei redditi del 2011. L’Audiencia Nacional ha stabilito che l’artista non è tenuta a pagare le imposte contestate e le ha anche restituito circa 60 milioni di euro. La battaglia legale si è protratta nel tempo, coinvolgendo anche l’Agenzia Tributaria, ma alla fine la decisione è stata a favore della cantante.

L’Audiencia Nacional ha chiuso a favore di Shakira la disputa fiscale che la opponeva da otto anni all’Agenzia Tributaria spagnola sull’anno d’imposta 2011. I giudici hanno stabilito che la cantante colombiana, all’epoca compagna dell’ex calciatore del Barcellona Gerard Piqué, non aveva la residenza fiscale in Spagna nel periodo contestato e hanno disposto la restituzione di circa 60 milioni di euro, oltre a interessi e spese legali. A darne notizia è lo studio guidato da José Luis Prada, che assiste l’artista. La condanna alle spese a carico dell’amministrazione è una decisione poco frequente nell’ordinamento iberico, riservata ai casi in cui si configurino «temerarietà» o assenza di fondamento nell’operato del fisco. 🔗 Leggi su Open.online

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Shakira canta con i figli.

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