Shakira è stata assolta da un’accusa di evasione fiscale la Spagna dovrà restituirle 60 milioni di dollari

La cantante è stata assolta dall’accusa di frode fiscale in Spagna, in una sentenza emessa lunedì dalla Corte nazionale. La decisione riguarda un procedimento legale avviato contro di lei per presunte irregolarità fiscali. La Corte ha stabilito che non ci sono elementi sufficienti per condannarla e ha disposto la restituzione di 60 milioni di dollari da parte delle autorità spagnole. La cantante non dovrà affrontare ulteriori procedimenti legali in merito a questa accusa.

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