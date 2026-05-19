Shakira è stata assolta da un’accusa di evasione fiscale la Spagna dovrà restituirle 60 milioni di dollari
La cantante è stata assolta dall’accusa di frode fiscale in Spagna, in una sentenza emessa lunedì dalla Corte nazionale. La decisione riguarda un procedimento legale avviato contro di lei per presunte irregolarità fiscali. La Corte ha stabilito che non ci sono elementi sufficienti per condannarla e ha disposto la restituzione di 60 milioni di dollari da parte delle autorità spagnole. La cantante non dovrà affrontare ulteriori procedimenti legali in merito a questa accusa.
Shakira è stata assolta dall’accusa di frode fiscale in una nuova sentenza emessa lunedì dalla Corte nazionale spagnola. Il tribunale ha ordinato alle autorità spagnole di rimborsare a Shakira decine di milioni di dollari, somma sottratta nel corso della lunga battaglia legale. L’Audiencia Nacional, un tribunale spagnolo competente per reati di particolare gravità, ha assolto la cantante colombiana Shakira da un’accusa di evasione fiscale relativa al 2011. All’epoca Shakira passava lunghi periodi in Spagna, dove aveva una relazione con l’ex calciatore del Barcellona Gerard Piqué. Secondo il fisco, nel 2011 Shakira avrebbe dovuto registrare il proprio domicilio fiscale in Spagna, ma non l’aveva fatto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Absuelta y millonaria: Shakira triunfa contra el fisco español
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