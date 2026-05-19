Shakira è stata assolta da un’accusa di evasione fiscale la Spagna dovrà restituirle 60 milioni di dollari

Da metropolitanmagazine.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La cantante è stata assolta dall’accusa di frode fiscale in Spagna, in una sentenza emessa lunedì dalla Corte nazionale. La decisione riguarda un procedimento legale avviato contro di lei per presunte irregolarità fiscali. La Corte ha stabilito che non ci sono elementi sufficienti per condannarla e ha disposto la restituzione di 60 milioni di dollari da parte delle autorità spagnole. La cantante non dovrà affrontare ulteriori procedimenti legali in merito a questa accusa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Shakira  è stata assolta dall’accusa di frode fiscale in una nuova sentenza emessa lunedì dalla Corte nazionale spagnola. Il tribunale ha ordinato alle autorità spagnole di rimborsare a Shakira decine di milioni di dollari, somma sottratta nel corso della lunga battaglia legale. L’Audiencia Nacional, un tribunale spagnolo competente per reati di particolare gravità, ha assolto la cantante colombiana Shakira da un’accusa di evasione fiscale relativa al 2011. All’epoca Shakira passava lunghi periodi in Spagna, dove aveva una relazione con l’ex calciatore del Barcellona Gerard Piqué. Secondo il fisco, nel 2011 Shakira avrebbe dovuto registrare il proprio domicilio fiscale in Spagna, ma non l’aveva fatto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

shakira 232 stata assolta da un8217accusa di evasione fiscale la spagna dovr224 restituirle 60 milioni di dollari
© Metropolitanmagazine.it - Shakira è stata assolta da un’accusa di evasione fiscale, la Spagna dovrà restituirle 60 milioni di dollari
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Absuelta y millonaria: Shakira triunfa contra el fisco español

Video Absuelta y millonaria: Shakira triunfa contra el fisco español

Sullo stesso argomento

Shakira vince il ricorso contro il Fisco spagnolo, dovrà restituirle oltre 60 milioni di euro: "Notti insonni"La cantante colombiana Shakira ha vinto il ricorso contro il Fisco spagnolo, che dovrà restituirle più di 60 milioni di euro.

Bill Cosby dovrà pagare oltre 19 milioni di dollari a una donna che lo accusa di abusiLa giuria civile della California ha deciso che l’attore e comico americano Bill Cosby dovrà pagare un risarcimento di 19,25 milioni di dollari a una...

shakira è stata assoltaShakira è stata assolta da un’accusa di evasione fiscale, la Spagna dovrà restituirle 60 milioni di dollariShakira è stata assolta dall’accusa di frode fiscale in una nuova sentenza emessa lunedì dalla Corte nazionale ... msn.com

shakira è stata assoltaLa cantante Shakira è stata assolta da un’accusa di evasione fiscale in Spagna relativa al 2011L’Audiencia Nacional, un tribunale spagnolo competente per reati di particolare gravità, ha assolto la cantante colombiana Shakira da un’accusa di evasione fiscale relativa al 2011. All’epoca Shakira ... ilpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web